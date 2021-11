Im Kreis Viersen : Mehr als 100 neue Corona-Fälle am Donnerstag

Kreis Viersen Aktuell gelten insgesamt 489 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. Knapp 40 Prozent der Corona-Neuinfizierten sind jünger als 20 Jahre.

Das Gesundheitsamt des Kreises Viersen hat am Donnerstag 109 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Drei neue Fälle meldete der Kreis dabei für die Albert-Schweitzer-Schule in Viersen, einen für die Kita Robend in Viersen, außerdem je eine Neuinfektion für das Von-Broichhausen-Stift in Kempen sowie das Seniorenzentrum Haus Maria Hilf und das Seniorenzentrum Haus Greefsgarten in Viersen. Von den neu registrierten Fällen sind nach Angaben des Kreises Viersen die meisten (24) der Altersgruppe der Zehn- bis 19-Jährigen zugeordnet, das sind 22 Prozent. 17 Fälle (15,6 Prozent) sind der Altersgruppe bis neun Jahre zugeordnet, jeweils 14 Fälle (je 12,8 Prozent) den Altersgruppen 40 bis 49 Jahre und 50 bis 59 Jahre. Nur in der Altersgruppe der Über-90-Jährigen wurden am Donnerstag keine Neuinfektionen registriert.