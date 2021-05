Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen sinkt auf 77

Kreis Viersen Aktuell gelten im Kreisgebiet 464 Menschen als infiziert. 26 werden stationär in Krankenhäusern in der Region behandelt.

Das sind die aktuellen Fallzahlen in den Kommunen im Westkreis: in Viersen sind 114 Menschen infiziert (-15), in Nettetal 68 (-3) – für Nettetal meldet der Kreis Viersen dabei eine Neuinfektion an der Katholischen Grundschule Lobberich –, in Brüggen 40 (-1), in Schwalmtal 33 (+5) und in Niederkrüchten 22 (+1).