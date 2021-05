Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen sinkt auf 43

Kreis Viersen Sollte der Wert im Kreis Viersen weiterhinstabil bei unter 50 bleiben, könnte es bald weitere Lockerungen im Kreis Viersen geben. Dazu gehören die Zulässigkeit von Konzerten und Theater sowie Hallensport.

(naf) Erstmals seit Wochen meldet der Kreis Viersen einen Inzidenz-Wert von unter 50: Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist seit dem Wochenende von 63 auf 43 gesunken. Bleibt der Wert stabil unter 50, könnte es bald weitere Lockerungen geben. Zum Beispiel wären wieder Konzerte und Aufführungen in Theatern, Konzerthäusern und anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen zulässig. Der Sport in der Halle wäre ebenfalls erlaubt. Um ein Geschäft im Einzelhandel zu besuchen, müsste kein negatives Corona-Testergebnis mehr vorgelegt werden. Restaurants dürften ihre Innenbereiche öffnen. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes NRW besagt: Wenn an fünf aufeinander folgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 50 unterschreitet, treten die abweichenden Regelungen am übernächsten Tag in Kraft.