Corona-Pandemie : 167 Menschen im Kreis Viersen derzeit infiziert

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist am Dienstag laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 35,1 auf 40,5 gestiegen. Das Kreis-Gesundheitsamt verzeichnete am Dienstag 16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, aktuell gelten insgesamt 167 Menschen als infiziert. 202 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. In Krankenhäusern im Kreis Viersen werden fünf Covid-19-Patienten stationär behandelt, einer davon ist auf einer Intensivstation untergebracht und wird beatmet.