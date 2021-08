Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen liegt jetzt bei 31,1

Kreis Viersen Am Freitag meldete der Kreis Viersen 30 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der Inzidenz-Wert ist daher von 26,8 auf über 30 gestiegen.

Am Freitag hat das Kreis-Gesundheitsamt 30 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Aktuell sind im Kreis Viersen 147 Menschen nachweislich infiziert (21 mehr als am Vortag). Nach Berechnungen des Gesundheitsamtes haben sich davon 57 mit der Delta-Variante angesteckt. Insgesamt 163 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.