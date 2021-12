Corona im Kreis Viersen : Kreis Viersen meldet drei weitere Todesfälle

Dem Kreis-Gesundheitsamt wurden am Dienstag 138 Neuinfektionen bekannt. Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Viersen Trotz 138 neuer Infektionen mit dem Coronavirus ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 245,5 gesunken. Am Dienstag sind drei weitere Menschen im Kreis Viersen an oder in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben.

Drei weitere Menschen aus dem Kreis Viersen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. Wie der Kreis Viersen mitteilte, handelt es sich um eine 56-jährige Viersenerin, einen 68-Jährigen aus Kempen und einen 85-Jährigen aus Willich. Das Kreis-Gesundheitsamt registrierte am Dienstag 138 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Aktuell gelten 1383 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. 46 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Der Inzidenz-Wert sinkt von 249,2 auf 245,5. Wie am Vortag, werden in den Krankenhäusern im Kreis Viersen 50 Covid-19-Patienten stationär behandelt, acht befinden sich auf der Intensivstation, vier werden beatmet.

Die aktuellen Fallzahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Kreis Viersen: Viersen 394 (+15), Nettetal 231 (-2), Brüggen 47 (-6), Niederkrüchten 44 (-2), Schwalmtal 67 (-2), Kempen 192 (+12), Willich 185 (+9), Tönisvorst 144 (+1), Grefrath 79 (-6).

(naf)