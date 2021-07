Corona im Kreis Viersen : Der letzte Covid-19-Patient hat das Krankenhaus verlassen

Bislang wurden in 2417 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Kreis Viersen Seit Samstag registrierte das Kreisgesundheitsamt Viersen fünf Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit unter dem NRW-Durchschnitt.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen wird kein Corona-Patient mehr stationär behandelt. Das teilte der Kreis am Montag mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb laut Robert-Koch-Institut im Kreis Viersen bei 4,0 und liegt damit unter dem NRW-Durchschnitt. Seit Samstag registrierte das Kreisgesundheitsamt fünf Neuinfektionen. Damit gelten aktuell 22 Einwohner des Kreises als infiziert – zwei davon mit der aggressiveren Delta-Variante. 196 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Im Kreis Viersen haben mittlerweile 58,6 Prozent der Einwohner eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten (NRW: 59,1 Prozent), 40,8 Prozent haben einen vollständigen Impfschutz (NRW: 42,2 Prozent).