Corona im Kreis Viersen : Zwei weitere Todesfälle in Kempen und Nettetal

Kreis Viersen Aktuell gelten 806 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. Der Inzidenzwert ist leicht gesunken.

Aktuell gelten 806 Menschen (Vortag: 836) im Kreis Viersen als infiziert; darunter 280 (24 weniger als am Vortag) in Viersen, 99 in Nettetal (-10), 34 in Schwalmtal (-1), 31 in Brüggen (-2) und 14 in Niederkrüchten (+2). Einen neuen Fall meldet der Kreis Viersen je für die Pflegeeinrichtung Marienheim in Nettetal-Hinsbeck (ein Bewohner) und die Johannes-Kepler-Schule in Viersen-Süchteln.