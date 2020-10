Corona im Kreis Viersen : 74 Neuinfektionen am Freitag

Kreis Viersen Aktuell sind 440 Menschen im Kreis Viersen infiziert. Drei Busreisen entwickeln sich zu Hotspots. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt von 125 auf 130.

Dem Kreis Viersen sind am Freitag 74 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekanntgeworden. Aktuell gelten 440 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt von 125 auf 130.

Außerdem entwickeln sich gerade unterschiedliche Geburtstagsfeiern von Jugendlichen zu Hotspots. Aktuell sind dem Kreis mindestens vier verschiedene Feiern bekannt, in deren Zusammenhang es zu Infektionen gekommen ist. Die Anzahl der Infektionen und der Kontaktpersonen werden noch ermittelt. Diese Infektionen wurden in die Schulen und Sportvereine getragen.

5.396 Neuinfektionen in NRW erfasst, 471 Erkrankte in den Kliniken

Aktuelle Corona-Fallzahlen : 5.396 Neuinfektionen in NRW erfasst, 471 Erkrankte in den Kliniken

Das Gesundheitsamt bittet die Bevölkerung dringend, die Kontakte zu reduzieren und auf Partys zu verzichten. Die Fallzahlen im Überblick (Stand Freitag, 17 Uhr): 1753 bekannte Fälle im Kreis Viersen seit Beginn der Corona-Pandemie, 654 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Aktuell sind in Viersen 99 Menschen infiziert, in Nettetal 140, in Brüggen 27, in Schwalmtal 23 und in Niederkrüchten 16.