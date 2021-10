Pandemie im Kreis Viersen : Mehr Corona-Fälle müssen stationär behandelt werden

Kreis Viersen Der Kreis Viersen meldete am Freitag 13 neue Infektionen, aktuell gelten insgesamt 143 Menschen als infiziert.

Sechs Covid-19-Patienten werden derzeit stationär in Krankenhäusern im Kreis Viersen behandelt, das sind zwei mehr als am Vortag. Weiterhin werden zwei der Patienten auf Intensivstationen betreut, ein Patient wird beatmet. Das Kreisgesundheitsamt hat am Freitag insgesamt 13 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus registriert: Dazu gehören ein Fall im Von-Broichhausen-Stift in Kempen (ein Mitarbeiter ist infiziert) und ein Fall im Gemeindekindergarten Unterm Regenbogen in Niederkrüchten. Aktuell gelten insgesamt 143 Menschen im Kreis Viersen als infiziert (eine Person mehr als am Vortag). 189 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Der Inzidenz-Wert steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 28,1 auf 32,5. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt aktuell bei 48,5.

So haben sich die Fallzahlen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden entwickelt: in Viersen gelten aktuell 24 Menschen als infiziert (-4), in Nettetal 23 (-2), in Brüggen 9 (+1), in Schwalmtal 4 (+1), in Niederkrüchten 17 (+/-0), in Kempen 19 (+4), in Tönisvorst 2 (+1), in Grefrath 7 (+/-0) und in Willich 38 (+/-0).