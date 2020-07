Corona im Kreis Viersen : Zahl der Infizierten im Kreis Viersen steigt weiter

Kreis Viersen In den Westkreis-Kommunen Viersen, Nettetal, Schwalmtal und Niederkrüchten sind aktuell nachweislich 28 Personen infiziert. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt bei acht.

Dem Kreis Viersen sind am Donnerstag drei weitere Neuinfekonen gemeldet worden. Damit sind aktuell (Stand: Donnerstagnachmittag) 28 Personen im Kreisgebiet mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt bei acht. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind dem Kreis Viersen nun 771 Fälle bekannt (706 Genesene, 37 Verstorbene). 115 Personen befinden sich in häuslicher Isolierung. In Nettetal sind aktuell zehn Personen infiziert, in Viersen drei, in Schwalmtal und Niederkrüchten jeweils eine Person. In Brüggen gibt es aktuell keine nachweislich Infizierten. Zu den bereits am Mittwoch gemeldeten Fällen in einer metallverarbeitenden Fabrik in Tönisvorst kommt eine weitere Neuinfektion. Die betroffene Person lebt nicht im Kreis Viersen und fällt daher nicht in die Statistik des Kreises.