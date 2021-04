Corona-Pandemie : Drei weitere Todesfälle im Kreis Viersen

Kreis Viersen Aktuell gelten 664 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. Für den Kreis Viersen sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 10.495 nachgewiesene Corona-Fälle erfasst. Der Inzidenzwert sinkt leicht, von 130 auf 129.

Dem Kreis Viersen wurden am Dienstag 52 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Insgesamt sind im Kreis Viersen 1358 Kontaktpersonen in Quarantäne. Aktuell gelten 664 Menschen als infiziert. Dabei sind durch Labore bei 324 von ihnen Virus-Mutationen nachgewiesen – in vier Fällen handelt es sich um die südafrikanische Virus-Variante, in 320 Fällen um die englische Virus-Variante. Das Kreis-Gesundheitsamt geht aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge davon aus, dass bei weiteren 55 der aktuell Infizierten Virus-Mutationen vorliegen (eine Infektion mit der südafrikanischen Variante, 54 Infektionen mit der englischen Variante). Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt von 130 auf 129. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 40 Corona-Patienten stationär behandelt – davon sieben auf Intensivstationen, fünf von ihnen müssen beatmet werden.