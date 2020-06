Corona im Kreis Viersen : Schlachthof-Mitarbeiter erneut getestet

Am Dienstag wurde dem Kreis Viersen keine Neuinfektionen bekannt (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Viersen Seit Beginn der Corona-Pandemie sind im Kreis Viersen 728 Fälle bekannt geworden. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreis Viersen eine nachgewiesene Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.

Der Kreis Viersen hat am Dienstag routinemäßig alle Mitarbeiter des Viersener Schlachthofs auf Covid-19 getestet. „Die Ergebnisse werden in den kommenden Tagen vorliegen. Bei den letzten Tests vor vier Wochen waren alle Ergebnisse negativ“, teilte eine Kreis-Sprecherin mit. Aktuell sind 16 Personen im Kreis Viersen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Am Dienstag wurde dem Kreis keine Neuinfektion gemeldet.