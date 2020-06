Corona im Kreis Viersen : Keine Neuinfektion am Montag

Kreis Viersen In den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreis Viersen einen neuen Fall je 100.000 Einwohner.

Im Kreis Viersen sind aktuell 17 Personen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Dem Gesundheitsamt ist am Montag keine Neuinfektion gemeldet worden. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreis Viersen damit einen neuen Fall je 100.000 Einwohner. Seit Beginn der Pandemie verzeichnet der Kreis 728 bestätigte Fälle. 674 Personen sind bereits genesen; 37 Personen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. In Viersen sind aktuell sechs Personen infiziert, in Schwalmtal zwei, in Nettetal drei – keine in Brüggen und Niederkrüchten.