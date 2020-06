Corona Kreis Viersen : Aktuell 13 Personen kreisweit infiziert

Kreis Viersen In Brüggen und Niederkrüchten gibt es aktuell keine nachweislich Infizierten. Damit bleibt es bei den bisherigen 717 bekannten Fällen im Kreis Viersen, von denen 13 noch aktuell infiziert sind.

Im Laufe des Montags ist dem Kreis Viersen keine weitere Neuinfektion im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden. Damit sind seit Beginn der Corona-Pandemie weiterhin 717 Fälle im Kreis Viersen bekannt. Aktuell sind noch 13 Personen infiziert. 668 Personen sind mittlerweile genesen, 36 Personen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten, sind gestorben. 30 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in häuslicher Isolierung. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreis Viersen eine nachgewiesene Neuinfektion je 100.000 Einwohner. In Brüggen ist derzeit keine Person noch aktuell infiziert, in Nettetal gibt es aktuell zwei Infizierte, in Schwalmtal sind noch fünf Personen infiziert, in Niederkrüchten gibt es wie in Brüggen im Moment keinen nachweislich Infizierten. In Viersen sind derzeit noch zwei Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.