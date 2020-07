Corona im Kreis Viersen : Corona-Fall in Einrichtung für psychisch Kranke

Kreis Viersen Ein Mitarbeiter einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen im Erwachsenenalter in Nettetal hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das teilte ein Sprecher des Kreises Viersen am Freitag mit.

„Da er nicht im Kreisgebiet wohnt, fällt er nicht in die Statistik des Kreises Viersen. Der Betroffene befindet sich ebenso wie drei weitere Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne. Der Kreis Viersen testet alle Bewohner der Unterkunft.“

In der Einrichtung leben bis zu 16 Menschen. Aus dem Kreisgebiet wurde am Freitag keine weitere Neuinfektion bekannt. 14 Personen sind aktuell nachweislich infiziert, davon vier in Viersen und eine Person in Brüggen. In Nettetal, Niederkrüchten und Schwalmtal gibt es offiziell derzeit keine aktuell Infizierten.