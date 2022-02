Corona-Pandemie : Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt auf 780

In einem Labor in NRW werden zum Nachweis einer Infektion mit dem Coronavirus Abstriche aus dem Nasen-Rachen-Raum getestet. Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Viersen Nachdem die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern im Kreis Viersen über das Wochenende deutlich von zwölf auf 32 gestiegen war, ist sie am Dienstag wieder auf 18 gesunken. Einer (-1) befindet sich auf der Intensivstation, einer (+/-0) wird beatmet.

Das Kreisgesundheitsamt registrierte am Dienstag insgesamt 319 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, davon sechs in Seniorenheimen: Haus Greefsgarten Viersen (1), Evangelisches Altenzentrum „Haus im Johannistal“ Viersen (1), Evangelisches Altenzentrum Oedt in Grefrath (4). Neuinfektionen gab es auch in 48 Schulen und 30 Kindertagesstätten im Kreis Viersen.