Wanderungen und Ausstellung : Aktionswoche zur Geschichte Niederkrüchtens im Weltkrieg

Im Zweiten Weltkrieg wurden Gräben ausgehoben, die den Einmarsch der Alliierten nach Deutschland verhindern sollten. Im Elmpter Wald sind die Überreste dieser Gräben heute noch zu sehen. Foto: Bernd Nienhaus

Niederkrüchten Zu Grenzsteinen, Schützen- und Panzergräben führen Wanderungen, die an das Geschehen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs im Grenzraum erinnern sollen.

Zum Ende des Zweiten Weltkriegs rückten die Alliierten über die deutsche Westfront in Richtung Rhein vor. Die Region rund um die Gemeinde Niederkrüchten war damals Teil des deutschen Westwalls und der Weststellungen. Viele der damaligen Kriegsschauplätze und ihre Geschichte lassen sich auch noch heute entdecken. Um das zu vermitteln, lädt die Gemeinde Niederkrüchten zu einer Aktionswoche „Geschichte erleben“ ein. Wanderungen führen zu Schauplätzen, an denen noch Zeugnisse des Geschehens gegen Kriegsende zu finden sind, und im Foyer des Rathauses in Elmpt ist eine vor allem für junge Menschen konzipierte Wanderausstellung sehen.

Die Gemeinde Niederkrüchten ist seit 2021 Mitglied im Verein Liberation Route NRW. Der Verein verfolgt das Ziel, eine lebendige Erinnerungskultur mit touristischen Inhalten zu verknüpfen und so generationsübergreifend attraktiv zu machen.

Los geht es am Samstag, 22. Oktober mit zwei geführten Wanderungen zu den „Grenzgeschichte(n)“. Die um 10 und 14.30 Uhr startenden Touren führen entlang von Grenzsteinen, Schützen- und Panzergräben sowie weiterer geschichtlich relevanter Orte. Eine dritte Tour startet am Sonntag, 23. Oktober um 14 Uhr. Die Wanderungen werden geleitet von Bernd Nienhaus beziehungsweise Dieter Polmans und Wilbert Dekker.

In die Gemeindebibliothek an der Adam-Houx-Straße 36 lädt Bernd Nienhaus für Dienstag, 25. Oktober, 19.30 Uhr zu einem Vortrag ein, in dem die Inhalte der „Grenzgeschichte(n)“ auch fernab der eigentlichen Routen und Schauplätze dargestellt werden. Eine grenzüberschreitende Radtour mit einer Länge von rund 40 Kilometern zum gleichen Thema startet am Samstag, 29. Oktober, um 10 Uhr.

Anmeldungen zu all diesen Terminen sind telefonisch unter 02163 – 980170 sowie per E-Mail an veranstaltungen@niederkruechten.de möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl pro Veranstaltung ist begrenzt. Den jeweiligen Treffpunkt erfahren die Teilnehmer nach der Anmeldung.

Vom 24. bis 28. Oktober ist im Foyer des Rathauses die Ausstellung „History through their Eyes“ zu sehen. Sie richtet vor an allem Jugendliche und erzählt die Geschichte junger Menschen, die während des Weltkriegs lebten, und die Konsequenzen, die er für ihr Leben hatte. Die Ausstellung kann während der normalen Öffnungszeiten des Rathauses kostenlos besucht werden.

(RP)