im April 2019 : Aktionstage für Camper und Wohnwagen

Kreis Viersen Vom 26. bis 28. April sind unterschiedliche Aktionen am gesamten Niederrhein geplant.

Für Fans des Reisemobils gibt es die „Niederrheinischen Reisemobiltage“ vom 26. bis 28. April. Zahlreiche Reisemobilhändler, Kommunen, Gemeinden, Campingplatz- und Reisemobilstellplatzbetreiber beteiligen sich an dieser bundesweit einmaligen Aktion. So gibt es einen Camping-Trödelmarkt in Goch und Führungen durch den historischen Stadtkern in Kalkar. Stellplatz-Betreiber wie Camping Lelefeld in Niederkrüchten präsentieren sich. Alle Infos online unter der Adresse: www.niederrheinische-reisemobiltage.de.