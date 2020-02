Freizeit in Brüggen : Ein Aktionstag für den Otter

Brüggen Mehr als 200 Menschen besuchten den Fischotter-Aktionstag im Museum „Mensch und Jagd“.

In der Gemeinde Brüggen besteht eine außergewöhnliche Beziehung zum Otter. Sie hat ihren Ursprung im „Patschel“-Roman des Borner Lehrers Heinrich Malzkorn. Darin schildert er den Überlebenskampf eines Fischotterweibchens. Dieses Buch hat René Bongartz mit Unterstützung eines Teams 2019 neu herausgegeben. Ein Brunnen, ein Ausflugsboot, ein Brot und die Patschel-Cartoons von Nik Ebert in der Rheinischen Post sind einige Beispiele für die Verbundenheit.

Mehr über die unterschiedlichen Otter-Arten konnten die Besucher anhand von Abdrücken erkennen, die Sabine Dio aus Krefeld an ihrem Stand im Kultursaal der Burg zeigte. „Früher habe ich Abdrücke von Babyfüßen genommen, später arbeitete ich für den Zoo in Krefeld und nahm etwa Abdrücke von Tiger- oder Schneeleoparden-Tatzen“, erzählt die Krefelderin. Pfoten vom Fischotter sind bei ihr ebenso zu sehen wie etwa vom Kurzkrallen- oder vom Schwimmotter.

Wolfgang Gettmann, der frühere Chef des Düsseldorfer Aquazoos und der Kopf hinter der Ausstellung „Lutra lutra: der Fischotter“ in Burg Brüggen, startete den Aktionstag mit einem Vortrag. Gettmann ist zudem bundesweit bekannt geworden als Besitzer von Fischotter Nemo. Mehr als 50 Zuhörer verfolgten Gettmanns Ausführungen. „Besonders groß ist das Interesse am Thema ,Pet Otter’“, schildert der Wissenschaftler. In Japan würden Otter als Haustiere gehalten, die Eltern der Jungtiere würden getötet. Die Auswirkungen für die Tiere seien katastrophal. Gettmann sieht zwei Gründe für den Otter-Hype: „Der Otter ist ein possierliches Tier. Er erfüllt mit seinem niedlichen Gesicht das Kindchen-Schema von Konrad Lorenz. Zum anderen ist das Tier – ähnlich wie in Deutschland der Fuchs – mit positiven Eigenschaften verbunden.“ Anschließend war der Film „I am not a pet“ zu sehen.