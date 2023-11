Beteiligung zum Aktionstag in Viersen Aktionen machen auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam

Am Samstag, 25. November, ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Dann leuchtet Viersen an markanten Standorten in Orange: Die Festhalle und die Ettl-Skulptur „Starke Frau“ am Stadthaus werden angestrahlt. Auch der „Zonta Club Viersen“ Viersen lässt Teile der Stadt ab 25. November in Orange erstrahlen. „Wir möchten ein sichtbares Signal zur Ächtung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen geben“, sagt Viersens Zonta-Clubpräsidentin Birgit Lamers.