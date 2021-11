Seniorenwunschbaum in Viersen : 111 Engel für Dülken gesucht

Seniorenwunschbaum in Viersen

Dülken Ende November wird wieder ein Wunschbaum für Dülkener und Boisheimer Senioren aufgestellt. Die Aktion „111 Engel für Dülken“ findet zum dritten Mal statt.

111 Senioren, die eine kleine Rente haben, körperlich eingeschränkt sind oder sich gerade in der Pandemie einsam fühlen, sollen Wünsche erfüllt werden. Josef Heinemann von der Stiftung Theresienheim erklärt: „Wir wissen, dass Senioren durch den Wegfall zahlreicher Aktivitäten und Kontakte eine besonders schwere Zeit durchgemacht haben oder immer noch durchmachen. Mit ‚111 Engel für Dülken‘ wollen wir diesen Menschen zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zaubern und suchen Mitstreiter, die uns dabei durch die Patenschaft für einen Wunsch unterstützen und so zum ‚Engel‘ werden.“

Die Idee: Angehörige, Nachbarn oder Bekannte übermitteln bis zum 26. November Geschenkwünsche der Senioren – Mindestalter 60 Jahre – persönlich oder telefonisch an das Dülken-Büro. Die Wünsche werden auf Karten geschrieben und am Wunschbaum im Foyer der Volksbank am Neumarkt aufgehängt. Dort können sie vom 29. November bis zum 3. Dezember von Paten gepflückt werden, die die Wünsche erfüllen möchten. Andreas Goßen, Leiter des Dülken-Büros, ergänzt: „Auf Wunsch werden die gemeldeten Wünsche für Sachgeschenke von uns vertraulich behandelt und die persönlichen Daten anonymisiert verwendet.“