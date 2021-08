Blumen in Viersen : Blühendes Kunstwerk aus 1000 bienenfreundlichen Blumentöpfen

Viersen In der Fußgängerzone soll das Werk auf 84 Quadratmeter Fläche entstehen. Die Stadt hat die Aktion genau geplant — auch, was später mit den Blumen passiert.

Am Samstag, 14. August, soll es in der Viersener Innenstadt sommerlich bunt werden: „Dann bilden 1000 bienenfreundliche Blumentöpfe auf einer Fläche von etwa 84 Quadratmeter den Schriftzug ,#Viersenbluehtauf’“, kündigt eine Sprecherin der Stadt Viersen an. Geplant sei, dass dieses blühende Kunstwerk ab dem frühen Morgen auf dem Platz vor der Sparkasse entstehe – 28 Meter lang und drei Meter hoch.

Ab 12 Uhr soll der Schriftzug nach und nach aufgelöst werden. Das Team des städtischen Citymanagements verschenkt dann die Sommerblumen an Besucher in der Innenstadt, sodass die Pflanzen heimische Gärten oder Balkone in Alt-Viersen, Süchteln, Dülken und Boisheim bereichern können. Der kompostierbare und umweltfreundliche Pflanztopf könne einfach mit der Blume in die Erde gesetzt werden, erläutert die Stadtsprecherin. „Er löst sich ganz natürlich auf und kehrt auf diesem Weg in den Nährstoffkreislauf zurück.“