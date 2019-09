Schwlmtal : Erst zusammen putzen, dann plaudern

Mit Harik-und Schwalmfee putzten Schwalamtaler den Stein. Foto: Birgit Sroka

Schwalmtal In Schwalmtal-Amern an der Straße „Am Dorfweiher“ steht ein 1985 von Ganges, der französischen Partnerstadt Schwalmtals, gestifteter Gedenkstein unter einem ebenfalls gestifteten Rotahorn. In der Nähe des Steines, in der Fußgängerzone „An St.

Georg“ soll im Rahmen der Feierlichkeiten „Schwalmtaler Sommernachtstraum 2020“ ein französischer Markt stattfinden. Dieses Kulturfest findet im nächsten Jahr anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde Schwalmtal statt.

Lothar Lange, Organisator der Jubiläumsfeierlichkeiten, hatte nun dazu eingeladen, in einer gemeinsamen Aktion den Stein, der laut Lange „fast schon an Obelix Hinkelstein erinnert“ von Moos und Flechten zu befreien. Verbunden wurde die Putzaktion mit einem gemütlichen Beisammensein mit französischem Wein aus der Cave-Coopération und einer Lammfleisch-Würstchen-Spezialität aus Merguez. beides hatte die Familie Schwabe aus Frankreich mitgebracht.

Mit Stehtischen und Biertischgarnituren erfuhr der selten genutzte Platz eine deutliche Aufwertung. Dies gefiel auch den Teilnehmern der Putzaktion so gut, dass sie noch bis abends zusammen. Walter Krauleidis, stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Freunde der Partnerstadt Ganges“, freute sichüber den Zuspruch zu der gemeinsamen Putzaktion: „Das ist eine gelungene Einstimmung auf das kommende Festjahr.“ bigi

(bigi)