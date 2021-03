Tanzschule aus Viersen : Tänzer schicken Post nach Berlin

Saskia Fauth von der Tanzschule Fauth in Viersen beteiligt sich an der Aktion. Foto: Fauth

Viersen Die Tanzschule Fauth aus Viersen beteiligt sich an einer bundesweiten Aktion. Dabei geht es um Nägel, Tanzschuhe und die Hoffnung, bald wieder Unterricht anbieten zu können.

Lockdown seit November, Training nur online, die Kosten laufen weiter: Bundesweit machen Tanzschulen mit der Aktion „Tanzschuhe an den Nagel hängen“ auf ihre Lage aufmerksam. Auch Saskia Fauth von der Tanzschule Fauth in Viersen ist dabei. Sie hat einen Kunststoff-Nagel und einen Ballettschuh in ein Päckchen gepackt, das sie an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schickt.