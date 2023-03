Aktion am 17. März Viersen beteiligt sich an der Nacht der Bibliotheken

Die Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek beteiligt sich am Freitag, 17. März, an der landesweiten Nacht der Bibliotheken. Bis 22 Uhr werden, wie die Stadt ankündigt, auf allen Etagen der Bücherei am Rathausmarkt 1b verschiedene Aktionen angeboten, die zum Kennenlernen und Mitmachen einladen. Zudem können die Besucher auf dem Bücherflohmarkt stöbern oder im Lesecafé Platz nehmen, dort wird am Abend Live-Musik gespielt. Das Motto der „Nacht der Bibliotheken“ ist in diesem Jahr „Grenzenlos“. Die Idee: Grenzenlos ist die Bibliothek als der Ort, an dem Menschen aller Kulturen und Interessen, unabhängig von Gehalt und Bildung willkommen sind. Die Bibliothek bietet ihnen grenzenlose Möglichkeiten.