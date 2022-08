Kriminaltität in Süchteln : Raubüberfall in Viersen ist Thema bei „Aktenzeichen XY“

Am Mittwoch spricht Moderator Rudi Cerne bei „Aktenzeichen XY“ über einen Überfall auf einen Juwelierladen in Viersen-Süchteln. Foto: dpa/Sina Schuldt

Viersen In ihrer neuen Ausgabe befasst sich die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ am Mittwoch, 24. August, mit einem bisher ungeklärten Raubüberfall, der sich am 9. Dezember 2020 in Viersen-Süchteln ereignete.

Maskierte Täter forderten mit einer Schusswaffe die Inhaberin eines Juweliergeschäftes auf dem Lindenplatz auf, ihnen Bargeld und Schmuck auszuhändigen. Nach dem Überfall flohen die Täter zu Fuß, der entwendete Schmuck — darunter ein 100-Gramm-Feingoldbarren — blieb verschwunden.

Der Viersener Kriminalhauptkommissar Ralf Sprotte ist als Studiogast in der Sendung. Die Polizei Viersen zeigt vorab auf ihrer Internetseite einige Bilder der entwendeten Schmuckstücke. „Die Polizei nimmt gerne Hinweise zu den entwendeten Schmuckstücken entgegen“, erklärte eine Polizeisprecherin. Wem sie bekannt vorkommen, soll sich unter der Rufnummer 02162 3770 bei der Kriminalpolizei melden.

Die Sendung beginnt am Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF.

(mrö)