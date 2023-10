Kultur in Viersen Akkordeonspiel vereint Kreis Viersen und Norwegen

Die Kreismusikschule Viersen konnte zu einem Akkordeonkonzert weit gereiste Gäste begrüßen. Kinder und Jugendliche aus Musikschulen in Larvik, Sandefjord und Tønsberg aus dem Süden Norwegens waren für einen viertägigen Workshop zu Gast in der Kreismusikschule Viersen. Anlässlich dieses Besuches gaben sie auch ein gemeinsames Konzert mit Akkordeonschülerinnen und –schülern aus NRW. Die jungen Musiker spielten etwa Werke von Astor Piazzolla, Ulises H. Gonzales und Johann Sebastian Bach. Organisatoren der Veranstaltung waren neben Ute Perlick-Doby von der Kreismusikschule Viersen auch Johannes Burgard von der „Folkwang Universität der Künste“ in Essen und Ralf Kaupenjohann von der Folkwang Musikschule der Stadt Essen.