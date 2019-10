Schwalmtal : Zwei filmreife Konzerte

Zweimal traten die Mitglieder mit „It’s Showtime“ in der Achim-Besgen-Halle auf. Sie gingen nicht ohne Zugabe. Foto: Orchester. Foto: Orchester

Schwalmtal Das Motto hieß „It’s Showtime“. Und dem wurde das Akkordeonorchester Waldniel bei seinen Konzerten in der Achim-Besgen-Halle in Waldniel gerecht. Vor großem Publikum entführten die Musiker in die bunte Welt der Musik aus Film, Funk und Fernsehen.

Unter der Leitung der Dirigentin Ursula Spee ging es dabei auch ganz international zu. Italienische Märsche, französische Liebeslieder, Balladen und Tangos wurden ebenso gespielt wie die musikalische Erzählung des Geschehens auf einem persischen Markt mit der Ankunft der Karawane aus Kalifen und Prinzessin, Feilschen der Bettler sowie buntes Treiben der Händler und Schlangenbeschwörer.

Es folgten Seemannslieder und Hits aus berühmten Kinderserien, wie „Muppet-Show“, Benjamin Blümchen, Biene Maja und Pippi Langstrumpf. Als der rosarote Panter sich allerdings fragte, wer an der Uhr gedreht hatte, war glücklicherweise noch lange nicht Schluss. Sondern es folgten noch viele schöne Stücke und zum Schluss der beeindruckende Titelsong von „Fluch der Karibik“.

Nach der vom Publikum begeistert geforderten Zugabe „Tijuana Taxi“ fuhren denn auch Musiker und Publikum zufrieden und glücklich nach Hause. Moderator Heribert Kosa lieferte zu allen Programmpunkten wieder unterhaltsame Informationen, auch wenn manche Erläuterungen, die er im Internet zu den Stücken gefunden hatte, nur in italienischer Sprache abgefasst waren.

Dann gab es noch etwas zu feiern. Günter Jansen, Vorsitzender des Bezirks Niederrhein im Deutschen Harmonika-Verband ehrte drei Mitglieder des Orchesters für ihr langjährige Mitgliedschaft: Doris Gehlen für 20 Jahre, Paul Leppers für 40 Jahre und Vorsitzender Andreas Makowski für 50 Jahre. Makowski hatte gleich am ersten Konzerttag noch einen Grund zur Freude: Er hatte Geburtstag und erhielt von Orchester und Publikum aus diesem Anlass ein schönes Ständchen zum Geschenk.

Wer gern solche Erlebnisse mit dem Orchester teilen möchte, kann einfach einmal zu einer der Proben mittwochs um 19.30 Uhr ins Pfarrheim Waldniel kommen. Das Orchester sucht stets Mitspieler in jedem Alter. RP

(RP)