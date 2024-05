AKH Viersen Auszubildende übernehmen Stationsleitung

Für die Schülerinnen war die intensive Zeit mit den Patienten und die Zusammenarbeit mit den Pflegekräften und Ärzten während der Projektwoche von unschätzbarem Wert für ihre künftige Berufslaufbahn: „Der Teamgedanke steht in diesem Beruf im Vordergrund“, betont Lafontaine. „Das ist das A und O in der Pflege. Ohne Kommunikation und Planung geht es nicht.“ Die jungen Menschen, die kurz vor ihrem Examen stehen, hätten in den zehn Tagen gelernt, selbstständiger zu werden und sich im Team zu organisieren, so Lafontaine. Dazu gehöre auch, aufeinander zu zugehen, zu zuhören und sich abzusprechen.