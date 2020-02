Pflege in Viersen : Neue Akademie bildet Pflegefachleute aus

Viersen Die Krankenhäuser in Süchteln und Viersen haben gemeinsam mit der Caritas die Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe gegründet.

Seit dem 1. Januar gilt das neue Pflegeberufegesetz. Das bedeutet: Die Ausbildungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, in der Kinderkranken- und Altenpflege werden ab sofort zusammengefasst. Egal, ob ein Auszubildender später im Krankenhaus arbeiten, sich im Seniorenheim um die Bewohner kümmern oder doch lieber Kinder betreuen möchte – künftig haben alle diese Azubis die selbe Berufsbezeichnung „Pflegefachmann“ oder „Pflegefachfrau“. Darauf haben das Allgemeine Krankenhaus (AKH) Viersen, das St.-Irmgardis-Krankenhaus Süchteln und der Caritasverband für die Region Kempen – Viersen reagiert: Sie haben am 1. Dezember 2019 die Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe Viersen gegründet und bilden künftig gemeinsam die angehenden Pflegefachleute aus.

Bisher gab es im Kreis Viersen drei verschiedene Schulen, an denen sich Männer und Frauen in den Pflegeberufen ausbilden lassen konnten. Ab dem 1. August werden die ersten Schüler in der neuen Akademie am Kränkelsweg in Viersen unterrichtet. Ilona Thelen, Leiterin der Kranken- und Kinderkrankenpflegeschule der beiden Krankenhäuser, leitet auch die Akademie. „Momentan laufen noch die Kurse nach altem Gesetz an den drei Standorten mit insgesamt 260 Auszubildenden in der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege“, sagt sie. Bis 2022 würden diese Kurse zu Ende geführt. „Nach dem neuen Gesetz werden 300 Schüler zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann ausgebildet. 20 Lehrkräfte sind beschäftigt.“ Sie betont: „Mit der neuen Akademie ist ein großer Anbieter für die kreisweite Ausbildung im Gesundheitswesen entstanden, der regionale Bedeutung haben wird.“