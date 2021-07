Paar aus Niederkrüchten flieht vor Ahr-Hochwasser : „So entkamen wir der Flut in Mayschoß“

So sieht das Hotel Jägerstübchen nach der Flutkatastrophe aus. Die Betreiber haben ihre Existenz verloren. Foto: Axel Völl/Völl

Niederkrüchten/Mayschoß Für Axel Völl aus Niederkrüchten ist Mayschoß an der Ahr ein seit Jahren geliebter Ferienort, auch in diesem Jahr. Doch am 14. Juli kam die Flut – innerhalb von Minuten. Das Protokoll einer Rettung.