Bundestagswahl-Kandidaten : AfD-Mitgründer will erneut in den Bundestag

AfD-Mitgründer will erneut in den Bundestag

Kreis Viersen Kay Gottschalk aus Nettetal, Vorsitzender der AfD im Kreis Viersen, kandidiert bei der Bundestagswahl am 26. September erneut für einen Sitz im Bundestag.

Wer ist der Kandidat? Kay Gottschalk (55) ist Vorsitzender der AfD im Kreis Viersen und seit 2017 Mitglied der AfD-Fraktion im Bundestag . Dort leitete er den Wirecard-Untersuchungsausschuss. Von 2017 bis 2019 gehörte er dem Bundesvorstand der AfD an. Bei der Kommunalwahl 2020 wurde er in den Kreistag gewählt.

Was sind die wichtigsten politischen Stationen? Der gebürtige Hamburger, der in Schleswig-Holstein aufwuchs, begann seine politischen Aktivitäten als SPD-Mitglied in der Bezirksvertretung Hamburg-Mitte. Am Tag des Misstrauensantrages gegen Kanzler Helmut Schmidt, am 1. Oktober 1982, ging Gottschalk ins SPD-Büro und trat in die Partei ein – und nach zehn Jahren wieder aus. 2013 gehörte er zu den Mitgründern der AfD. 2017 zog er nach Nettetal.