Kommunalwahl im Kreis Viersen : AfD verzichtet auf Landratskandidat

Das ehemalige AfD-Bundesvorstandsmitglied Kay Gottschalk kandidiert für den Kreistag und will Bürgermeister von Nettetal werden. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Bei der Kommunalwahl am 13. September will die Partei nicht nur in den Kreistag, sondern auch in die Räte von Viersen, Nettetal, Kempen und Grefrath. Ob die AfD auch in Willich und Tönisvorst antritt, steht derzeit noch nicht fest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die AfD im Kreis Viersen stellt sich personell auf für die Kommunalwahl am 13. September. Kay Gottschalk, bis Dezember 2019 Mitglied des AfD-Bundesvorstands, wurde als Spitzenkandidat sowohl für den Kreistag als auch für Nettetal auf den Schild gehoben. Bereits Ende Februar hatte der Wahl-Breyeller mit Hamburger Wurzeln erklärt, in der Seenstadt Bürgermeister werden zu wollen.

Im Kaldenkirchener ASV-Heim war die eurokritische Partei, die im Kreis Viersen 110 Mitglieder hat, in Zeiten der bundespolitischen Zerreißprobe sichtlich um einen geschlossenen und verfassungskonformen Eindruck bemüht. 33 Mitglieder aus allen Teilen des Kreises Viersen waren nach Nettetal gekommen. Die Sitzung dauerte fast sechs Stunden. Die Wahlgänge leitete der Landtagsabgeordnete Martin Vincentz aus Tönisvorst. Bislang ist die AfD in den neun Stadt- und Gemeinderäten nur in Nettetal mit einem Mandatsträger vertreten.

Kreissprecher Kay Gottschalk, der seit drei Jahren in Breyell wohnt, umriss seine politischen Absichten an Niers und Nette. Der Kreis Viersen sei in der Region „Schlusslicht“, obwohl er touristisch das meiste Potenzial habe, so der 54-Jährige.

Hinter dem als gemäßigt geltenden Bundestagsabgeordneten – Gottschalk war bei der Wahl zum Bundesvorstand im Dezember 2019 dem jetzt aus der Partei geworfenen Andreas Kalbitz unterlegen – wurden auf den Plätzen 2 bis 8 der Reserveliste für den Kreistag nominiert: Georg Reulen (Nettetal), Lothar Kronauer (Nettetal), Herbert Meiers-Fischer (Grefrath), Hans-Joachim Schlesinger (Viersen), Harry van Kempen (Nettetal), Peter Müller (Kempen), Vadim Schulz (Nettetal).

Die Direktkandidaten für die 27 Wahlbezirke im Kreis Viersen konnten problemlos besetzt werden. Diese Liste bildet die Voraussetzung, dass AfD-Vertreter über die Reserveliste am 13. September in den Kreistag einziehen können. Eine Bewerberliste für den Nettetaler Stadtrat wurde bereits Anfang des Jahres aufgestellt und jetzt lediglich um Platz 8 erweitert.