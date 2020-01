Kreis Viersen : AfD spricht sich für „Viersener Kurve“ aus

Kreis Viersen Der Bundestagsabgeordnete Kay Gottschalk findet eine Bahntrasse mitten durchs Rahser aus ökologischen Gründen gut.

Der für den Kreis Viersen zuständige AfD-Bundestagsabgeordnete Kay Gottschalk hat sich für den Bau der „Viersener Kurve“ ausgesprochen. Dabei handelt es sich um eine geplante Verbindung zwischen der Bahnstrecke Viersen–Venlo mit der Bahnstrecke Duisburg-Ruhrort-Mönchengladbach, die mitten durchs Rahser führen würde. Stadt und Kreis Viersen lehnen diese Trassenführung ab. In einer Fußnote des Bundesverkehrswegeplans 2030 ist festgehalten, dass auch eine „stadtverträgliche umfahrende Alternative“ zur „Viersener Kurve“ geprüft werden muss. „Wir sind die einzige Partei, die ja sagt zur ,Viersener Kurve’“, sagte Gottschalk am Mittwoch bei einem Pressegespräch in seinem Abgeordnetenbüro in Krefeld.