Versorgung in Schwalmtal : Ärztezentrum: Neue Frist gesetzt

Versorgung in Schwalmtal

In der Gemeinde Schwalmtal fehlen Hausärzte. Nach einer Lösung wird seit Jahren gesucht. Foto: dpa

Schwalmtal CDU, SPD und Bündnisgrünen haben sich auf einen Antrag zur hausärztlichen Versorgung geeinigt. Vor dem 30. April soll kein Auftrag an IWG vergeben werden.

Selten haben gleich drei Fraktionen Anträge zu einem Thema in den Fachausschüssen oder im Rat der Gemeinde Schwalmtal gestellt. Die hausärztliche Versorgung ist ein solches Thema, zu dem die Fraktionen von CDU, SPD und Bündnisgrünen eigene Anträge formuliert haben. Einstimmig fassten die Mitglieder dazu im Ausschuss für Demographie und Soziales den Beschluss, zunächst bis zum 30. April abzuwarten. Erst danach will die Gemeinde professionelle Hilfe von der Firma IWG Sales GmbH in Anspruch nehmen. IWG Sales nennt sich Spezialist für Immobilien und Consulting im Gesundheitsmarkt.