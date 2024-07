Gemeinden unter Zeitdruck Was Brüggen und Schwalmtal gegen Ärzte-Mangel tun wollen

Auf dem Papier hat die Gemeinde Schwalmtal noch eine Überversorgung an Hausarztstellen. Doch sie teilt mit: Aufgrund des Alters der niedergelassenen Ärzte sei eine weitere Ausdünnung der wohnortnahen ärztlichen Versorgung absehbar. Bis 2033 wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein ein Versorgungsgrad von 79,7 Prozent für den Planungsbereich Schwalmtal prognostiziert. In der Gemeinde Brüggen ist schon bekannt, dass mindestens ein Arzt nächstes Jahr in Rente geht, weitere werden folgen. Brüggen gehört bei der Kassenärztlichen Vereinigung zum Planungsbereich Nettetal, in dem es aktuell bereits vier freie Sitze für Hausärzte gibt. Für den Planungsbereich Nettetal wird bis 2033 ein Versorgungsgrad von 86,4 Prozent prognostiziert.