Ärgernis in Viersen : Das Kreis-Impfzentrum installiert Ein-Aus-Schalter für die Beleuchtung

Viersen Seit Monaten ärgern sich Anwohner des Impfzentrums in Viersen-Dülken über die Beleuchtung. Die scheint die Nacht durch, auch wenn das Impfzentrum geschlossen ist. Und auch tagsüber bei Sonnenschein brannte die Beleuchtung. Damit soll bald Schluss sein.

„Die Beleuchtung war in der Vergangenheit aus Sicherheitsgründen an, dies steht dem Ziel des Energiesparens entgegen“, erklärte eine Kreis-Sprecherin am Freitag. Durch den manuell zu bedienenden Schalter „kann das Impfzentrum das Licht eigenständig bei Betrieb steuern“, so die Sprecherin.