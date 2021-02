Denkmalschutz in Viersen : „Der Sachstand ist unverändert“

Dülken An der unter Denkmalschutz stehenden früheren Flachs-Zwirnerei in Dülken gaukelt nach wie vor eine Fototapete ein nicht vorhandenes Mauerwerk vor.

Als Michael Berger Anfang 2020 feststellte, dass mehrere Fensteröffnungen einer Mauer in der ehemaligen Gerhard Mevissensche Flachs-Zwirnerei und Spinnerei, die zwischen Venloer Straße, Westwall und Westgraben in Dülken liegt, geöffnet wurden, wandte er sich an die Bauaufsicht der Stadt Viersen. Zum einem betrifft es eine Brandschutzmauer, die per se keine Öffnungen haben darf, zum anderen handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude, an dem nicht ohne weiteres Veränderungen vorgenommen werden dürfen. Ihm wurde von Seiten der Bauaufsicht schriftlich zugesichert, dass man sich um die gemachte Meldung kümmere und die Eigentümerin schriftlich aufgefordert habe, die Öffnungen innerhalb von sechs Wochen ordnungsgemäß zu schließen.