Sammelbox in Viersen Mehr als 2000 Althandys in Viersen gesammelt

Mehr als 2000 gespendete Althandys hat der Viersener Bernd Bodenbenner mittlerweile ans Aktionswerk Missio in Aachen übermitteln können. „Darauf bin ich sehr stolz“, sagt er. Auch weiterhin können die Viersener ihre Althandys spenden, sie zum Beispiel in die Sammelbox im Foyer des Stadthauses am Rathausmarkt legen. Bodenbenner macht jedoch auf eine Änderung aufmerksam: Bis Donnerstag können die Mobilfunkgeräte samt Akku abgegeben werden, „ab dem 24. März müssen die Akkus rausgenommen werden“.