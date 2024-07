Beim Einkaufen angesprochen Trickdiebe bestehlen älteres Ehepaar in Schwalmtal

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde ein Waldnieler Ehepaar (76 und 71 Jahre alt) am Mittwoch Opfer von Trickbetrügern. Beim Einkauf seien beide auf dem Parkplatz von einem Unbekannten angesprochen worden, ob sie Geld für eine Telefonzelle wechseln könnten. Beide taten dies und bemerkten am nächsten Morgen, dass im Portemonnaie Geld fehlte. Beide erinnerten sich daran, dass der Unbekannte mit seinen Händen über dem Portemonnaie „hantiert“ hatte. Dabei muss er wohl das Geld gestohlen haben.