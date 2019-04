Viersen : Ältere Frau zu Hause überfallen

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei fahndet nach zwei Frauen und einem Mann (Symbolfoto).

Viersen Eine ältere Anwohnerin der Heierstraße in Viersen ist am Freitag in ihrer Wohnung überfallen worden. Den Tätern – zwei Frauen und ein Mann – gelang die Flucht. Ob etwas gestohlen wurde, stand am Freitag noch nicht fest, teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 14 Uhr klingelte es bei der Frau. „Da sie eine Bekannte erwartete, öffnete sie die Haustüre des Mehrfamilienhauses über einen Türöffner“, erklärte ein Polizeisprecher. Daraufhin standen zwei Frauen im Hausflur und näherten sich ihrer Wohnungstüre. Auf die Bitte um ein Glas Wasser, ließ sie sie in die Wohnung. Im Verlaufe des folgenden Gespräches seien die beiden Frauen so aufdringlich geworden, dass die Seniorin sie der Wohnung verwies. „Plötzlich wurde sie zu Boden gedrückt und festgehalten“, so der Polizeisprecher. Erst nachdem die Seniorin erklärte, die Polizei über einen Notrufknopf zu informieren, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Am Boden liegend bemerkte sie noch eine männliche Person, die offensichtlich ihre Schränke durchsucht hatte und nun ebenfalls flüchtete. Zu dem Mann gibt es außer seiner schwarzen Kleidung keine Beschreibung. Die eine Tatverdächtige soll etwa 25 bis 35 Jahre alt sein, die ist etwa 1,65 Meter groß, hat eine normale Statur, war schwarz gekleidet, trug ein schwarzes Kopftuch. Die andere Tatverdächtige war ebenfalls schwarz gekleidet, trug ein schwarzes Kopftuch und hat eine kräftige Statur.