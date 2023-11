Advent in Brüggen Von Glühwein zu Glühwein wandern

Dick eingemummelt mit Freunden oder der Familie auf dem beschilderten Rundweg durchs Gemeindegebiet spazieren, zwischendurch immer mal wieder in einer Gaststätte Rast machen, sich an einem Stand mit einem Heißgetränk aufwärmen, etwas Deftiges essen: An mehr als einem Dutzend Stationen können Spaziergänger im Dezember auf dem rund 15 Kilometer langen Glühweinwanderweg durch Brüggen Halt machen. Zum dritten Mal lädt die Burggemeinde dazu ein, die Resonanz in den beiden Vorjahren sei sehr gut gewesen, berichtet Daniela Erkens vom Fachbereich Tourismus. Der Rundkurs sei fast so wie im Vorjahr, in Born gebe es allerdings eine Änderung.