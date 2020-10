Mobilität im Kreis Viersen : ADFC will wissen: Radfahrer, wie geht’s euch?

(mrö) Zum neunten Mal lädt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club zum Fahrrad-Klima-Test ein. Radfahrer aus dem Kreis Viersen können ihre Kommune bewerten. Die Umfrage läuft bis 30. November.

Besonders negativ bewerteten die Radfahrer vor zwei Jahren die „schlechten Ampelschaltungen für Radfahrer“ (Note: 5,2), „holprige Radwege“ (4,9) und das nahezu „nicht vorhandene Angebot an öffentlichen Leihrädern“ (5,0). Positiv fiel auf, dass es in Viersen eine gute Wegweisung für Radfahrer gebe (3,0), dass verhältnismäßig wenige Fahrräder gestohlen würden (3,9) und dass das Stadtzentrum recht gut mit dem Fahrrad zu erreichen sei (3,3). Vor der Kommunalwahl hatten Viersens Parteien viele Vorschläge, wie Radfahrern das Leben erleichtert werden kann: vom Fahrrad-Parkhaus samt Radstation hinterm Bahnhof (SPD-Antrag) über die Einführung von Fahrradstraßen und Fahrradzonen (Grüne) sowie verbesserte Ampelschaltungen ( CDU , FDP ).

Radfahr-Test in Düsseldorf : So nützlich ist die Grüne-Welle-App

Nettetal, Niederkrüchten, Brüggen und Schwalmtal erhielten vor zwei Jahren keine Bewertung – damals beteiligten sich zu wenige Radfahrer am Klima-Test. Das könnte in diesem Jahr anders aussehen. Laut ADFC sind für Nettetal bereits 17 Bewertungen eingegangen, für Schwalmtal 14 und für Niederkrüchten 13. In Brüggen beteiligte sich bislang ein halbes Dutzend Radler an der Umfrage. Sie läuft noch bis 30. November – die Umfrage ist abrufbar unter www.adfc.de. Die Ergebnisse will der ADFC im Frühjahr 2021 vorstellen.