Mobilität im Kreis Viersen : ADFC fragt, wie gut ist das Klima für Radfahrer?

Kreis Viersen Der ADFC bittet zum zehnten Mal Radfahrer, die Radverkehrsbedingungen in ihrer Stadt oder Gemeinde zu bewerten. Die Befragung läuft bis Ende November.

Der ADFC-Fahrradklima-Test fragt in 27 gleichbleibenden Fragen die Fahrradfreundlichkeit vor Ort ab. Dazu kommen dieses Jahr fünf Zusatzfragen, die besonders auf die Bedürfnisse von kleineren Orten im ländlichen Raum abzielen. Dabei geht es darum, ob zentrale Ziele wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsstätten mit dem Fahrrad gut erreichbar sind, wie sicher sich die Wege in die Nachbarorte anfühlen, ob für Pendler Fahrradparkplätze an Bahnhöfen vorhanden sind. Auch geht es um die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen.