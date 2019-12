Niederkrüchten : Weihnachtsfeeling mit Mutzen und Musik

Der Acoustic Winter mit Timo Browers und elf Sängern feierte in der Niederkrüchtener Begegnungsstätte eine gelungene Premiere. Das Haus war ausverkauft. . Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Ausverkauftes Haus, festliche Hochstimmung: „Acoustic Winter“ feierte eine erfolgreiche Premiere in der Niederkrüchtener Begegnungsstätte. Zum Abschluss gab es „Stille Nacht“ als Fingerstyle-Solo: ein Gänsehaut-Moment.

Weiterleiten Drucken Von Dieter Mai

„Warte, du brauchst noch ein Bändchen!“ – eine gute halbe Stunde vor Konzertbeginn wurde es langsam trubelig an der Einlasskontrolle an der Niederkrüchtener Begegnungsstätte. Nur gut, dass die Veranstalter von Acoustic Delite am Nadelöhr im Eingangsbereich zur Halle einen Vollprofi aus dem Veranstaltergewerbe platziert hatten. Mit seiner in der Region weithin bekannten markanten Stimme und dem für ihn charakteristischen niederrheinisch-schnoddrigen Charme leitete Christoph „Tappi“ Tappeser, Frontmann der Cover-Rocker Ranzig, Mitbetreiber der Viersener „Rockschicht“ sowie Mitbegründer und Bühnenansager beim Eier mit Speck-Festival die einströmenden Besuchermassen souverän in die richtigen Bahnen.

Und „Tappi“ war nicht der einzige der „üblichen Verdächtigen“ an diesem Abend. Wer regelmäßig auf den zahlreichen übers Jahr verteilten hochkarätigen Musikveranstaltungen im Viersener Raum unterwegs ist, fühlte sich hier in Niederkrüchten rasch einmal mehr im Schoße der vertrauten (Rock)-Familie. Ob Thomas Erben und Frank Hülsmann von den Beleuchtungs-Spezialisten Ministry of Light oder Sound-Mann Christian Boche, ob „Süchteln brennt“-Macher Marcus Heines oder die EmS-Mitveranstalter Saori und Jürgen Haigh – sie alle waren gekommen, um ihren musikalischen Wegbegleiter Timo Brauwers und dessen Acoustic-Delight-Kollegen Achim Buschmann, Bernd Buschmann und Andreas Lehnen tatkräftig zu unterstützen.

Info Preise für Acoustic Delite und Timo Brauwers Acoustic Delite Records Die Alben „Make Me An Offer“ und „After The Storm“ haben insgesamt vier Preise beim diesjährigen Deutscher Rock & Pop Preis gewonnen! Timo Brauwers hat gleich drei Top-Platzierungen beim 37. Rock- und Pop-Preis 2019: 1. Platz „Bester Instrumentalsolist" 2. Platz „Bester Gitarrist" 3. Platz „Bestes Instrumentalalbum".

Derweil brummte draußen vor der Halle die Stimmung an den mit weihnachtlichem Lichterschmuck verzierten Buden. An den Stehtischen zwischen Glühweinstand und Würstchengrill wahren zahlreiche Besucher in angeregte Gespräche vertieft. „Das ist unser 'Weiberstammtisch'“, klärte eine Besucherin über die rein feminin besetzte Runde auf, mit der sie den Weg hierher gefunden hatte. „Heute passen unsere Männer mal auf die Kinder auf!“ Am Grill, ökologisch korrekt mit Grillkohle aus Olivenschalen betrieben, hatte sich eine lange Schlange gebildet, und alle warteten geduldig auf Grillwurst, Krakauer und Spießbraten. Für Vegetarier gab es Champignonpfanne, alternativ Mutzen.

Draußen vor der Halle brummte die Stimmung an den mit Lichterschmuck verzierten Buden. Stehtische luden zu Gesprächen bei Glühwein ein. Foto: Knappe, Joerg (jkn)