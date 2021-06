Service-Center der Stadt Viersen : Acht Wochen warten auf den Pass

„Nach heutigem Stand stehen Termine für alle Dienstleistungen im Service-Center ab dem 5. August zur Verfügung“, erklärte ein Stadtsprecher am Freitag. Foto: Martin Röse

Viersen Wer für den Urlaub neue Ausweispapiere benötigt, muss sich in Viersen auf lange Wartezeiten einstellen. Das liegt an einer großen Nachfrage, einem coronabedingten Rückstand – und an Einwohnern, die mehrere Termine blocken.