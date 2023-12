Angebot in Viersen-Hamm Acht Termine für Adventsfenster

Das sind die geplanten Termine: am Sonntag, 3. Dezember, an der Bachstraße 172c; am Mittwoch, 6. Dezember, am Immelnbusch 44; am Freitag, 8. Dezember, am Immelnbusch 28; am Montag, 11. Dezember, an der Lessingstraße 7; am Mittwoch, 13. Dezember, am Kauertsweg 20, am Freitag, 15. Dezember, am Immelnbusch 33a; am Montag, 18. Dezember, an der Straße „Alte Benden 10“ und zum Abschluss am Mittwoch, 20. Dezember, in der Marienkirche am Pastor-Grünig-Platz 1.