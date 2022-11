Auch für die Chorsängerinnen gab es durch die Verzögerung Probleme: Sie mussten sich kurzfristig einen anderen Auftrittsort suchen. Gefunden haben sie ihn nur wenige Kilometer entfernt. „Zum Glück konnten wir sehr schnell eine Lösung finden und ziehen nun um in die St.-Vincentius-Kirche in Wegberg-Beeck“, sagt Chorleiterin Nadine Stapper erleichtert. An Datum und Uhrzeit ändere sich nichts: Das Konzert findet wie geplant am Freitag, 25. November, um 20 Uhr statt. Die Kirche biete bei guter Sicht 500 Besuchern Platz, aufgrund der herausragenden Akustik fänden dort viele klassische Konzerte statt, so Stapper. Natürlich sei man seit vielen Jahren immer gerne in der Halle in Waldniel zu Gast.