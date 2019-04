Viersen-Süchteln : Vogelfalle von St. Clemens ist beseitigt

Süchteln Unter der Aufsicht der Unteren Naturschutzbehörde haben Dachdecker die losen Abwehrnetze am Kirchturm von St. Clemens entfernt und zwei Vogelkadaver geborgen. Der tote Turmfalke soll vor gut zwei Wochen verendet sein.

Ein Falke kreist am Dienstagmorgen aufgeregt um den Kirchturm von St. Clemens. Nicht minder angespannt verfolgen Tierschützer, Behörden und Schaulustige vom Boden aus das Spektakel am Kirchturm. Die Pfarrgemeinde St. Clemens hatte einen Tag zuvor eine Dachdeckerfirma beauftragt, die gelockerten Vergrämungsnetze am Kirchturm zu entfernen. Tierschützer von Notfelle Niederrhein und vom BUND hatten die Behörden alarmiert, dass sich Vögel in den lockeren Netzen verheddern und darin verenden.